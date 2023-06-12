Москва, 12 июня, 2023, 09:20 — ИА Регнум. Московский производитель «Медицинофф», который специализируется на выпуске корпусной медицинской мебели, готовится запустить производство алюминиевой лабораторной мебели. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы «Медициновв» готовится запустить производство алюминиевой лабораторной мебели.

«Столичные компании продолжают активно развиваться, модернизировать производство, внедрять новые технологии и выпускать инновационную продукцию, выполненную из современных материалов, не подверженных воздействию внешних факторов. Так, московский производитель «Медицинофф» разработал новую серию корпусной мебели из анодированного алюминия», — заявил Овчинский. Он добавил, что компания планирует выпускать более 1500 единиц шкафов, тумб и столов. Всего производственные мощности предприятия позволяют изготавливать более 50 тысяч единиц продукции в год.

Алюминий, который будет использован в производстве, — это материал, который не подвержен коррозии, окислению, выдерживает контакт с агрессивными химикатами. Помимо этого, этот металл легко очищается и дезинфицируется. Таким образом, срок службы мебели за счет устойчивости материала повышается.

Компания «Медицинофф» в прошлом году получила от города субсидию на 8,9 миллиона рублей на возмещение части затрат по лизингу на приобретение оборудования. Так, компания смогла пополнить технологический парк оборудования новыми установками, которые позволяют вдвое увеличить мощности площадки.