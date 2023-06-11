Энергодар, Запорожская область, 11 июня, 2023, 15:22 — ИА Регнум. На Запорожской АЭС выполнены работы по обеспечению необходимого уровня воды в пруду-охладителе, сообщил 11 июня официальный Telegram-канал станции.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

«Сегодня сотрудниками МЧС России по просьбе руководства Запорожской АЭС были проведены работы по уплотнению шандор (затворов гидротехнических сооружений) и очистке оголовка колодцев технической воды на пруду-охладителе станции», — сказано в сообщении.

Эти работы потребовались для того, чтобы обеспечить надёжный уровень водоснабжения станции.

Уточняется, что снижение уровня воды в пруду-охладителе специалистами не прогнозируется.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня плотина Каховской ГЭС в Херсонской области, расположенная выше Запорожской АЭС по течению Днепра, разрушилась после серии ударов со стороны ВСУ.

Начался нерегулируемый сброс воды. Президент РФ Владимир Путин заявил о масштабной экологической и гуманитарной катастрофе из-за разрушения ГЭС.

Директор Росатома Алексей Лихачёв заявил, что персонал Запорожской АЭС готов к сценарию с возможной потерей воды, необходимой для охлаждения резервуаров. Риск подобных ЧП просчитывался заранее.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции принято решение усилить присутствие миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции.