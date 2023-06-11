Хьюстон, США, 11 июня, 2023, 15:17 — ИА Регнум. В американском Хьюстоне в результате стрельбы у ночного клуба пострадали шесть человек, передаёт 11 июня телеканал Fox59 со ссылкой на данные полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

Отмечается, что один из пострадавших находится в критическом состоянии и перенёс сложную операцию.

Подозреваемые в стрельбе пока не задержаны. Полиция изучает камеры с места преступления для установления виновных.

Сообщается, что конфликт завязался в клубе, после чего продолжился на парковке заведения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее женщина 25 лет погибла, ещё шесть человек получили ранения при стрельбе на поминках в городе Чикаго в американском штате Иллинойс.

Инцидент произошёл в районе Остин утром 4 июня на поминках человека, погибшего четыре года назад в ДТП.