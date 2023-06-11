Бишкек, 11 июня, 2023, 15:16 — ИА Регнум. В столице Киргизии Бишкеке концерт группы «Порнофильмы» не состоялся из-за угроз силовиков. Об этом сообщается в Telegram-канале группы.

007master Выступление группы «Порнофильмы»

«В клуб, где мы собирались играть, с угрозами пришли силовики. Мы искали альтернативы, но всем площадкам в Бишкеке очень быстро и чётко дали понять, что провести наш концерт никому не дадут», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после переговоров и поисков различных вариантов выступление группы не состоялось. Концерт был запланирован на 10 июня.

В феврале 2022 года группа «Порнофильмы» выступила против специальной военной операции и сбежала из России. В 2021 году одна из её песен была признана экстремистской.