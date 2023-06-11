ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ в районе Торского
Минобороны: ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ в районе Торского
Донецк, 11 июня, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы России пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в районе Торского на краснолиманском направлении. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе Торского», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за минувшие 24 часа на этом направлении было ликвидировано свыше 50 военнослужащих ВСУ, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна Д-20.
Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России поразили в районе Орехова пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ.
Бойцы добровольческого батальона «БАРС-3», входящего в ударную бригаду «Царские волки», в районе города Орехова отразили атаку украинских силовиков. ВСУ в ходе контрнаступления на запорожском направлении отправили в бой шесть танков и пехоту. Российские бойцы подбили первый танк из ПТУРа. Он загорелся, что деморализовало противника.
Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что численность общей группировки войск ВСУ на запорожском направлении составляет свыше 100 тысяч боевиков.
В Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили в Херсонской области Су-25 ВСУ и перехватили пять снарядов HIMARS.