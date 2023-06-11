Москва, 11 июня, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил 11 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Павелецкий вокзал

«В районах населённых пунктов Красное и Ласточкино Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ», — рассказал он.

Кроме того, по данным Минобороны, российские военные за сутки уничтожили до 310 украинских военнослужащих на донецком направлении.

Ранее сообщалось, что мобилизованные на Урале артиллеристы Южной группировки войск вместе с операторами БПЛА батальона «Спарта» поразили несколько полевых казарм украинских военных на донецком направлении.

Кроме того, артиллерия ВС России ликвидировала три огневые позиции миномётов калибра 120 мм в Верхнекаменском и Красном. Уничтожены склад боеприпасов в районе Белой Горы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в Авдеевке.