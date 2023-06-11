Москва, 11 июня, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Информация об угрозе взрыва Павелецкого вокзала в Москве оказалась ложной. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Павелецкий вокзал

По его информации, специалисты провели проверку здания Павелецкого вокзала и близлежащей территории, в результате они не обнаружили взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества.

«Информация о минировании ложная», — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что днём 11 июня от неизвестного поступило анонимное сообщение о том, что существует угроза взрыва Павелецкого вокзала, он сообщил, что в здании якобы была оставлена сумка со взрывчатым веществом. Движение поездов осуществляется в соответствии с графиком.

Как передавало ИА Регнум, ранее неизвестный заявил о якобы минировании нескольких зданий судов в городе Кемерово, угрожал убить детей и потребовал выкуп. Письма с содержащейся информацией о якобы минировании нескольких зданий судов в Кемеровской области поступили в Кемеровский районный суд. Отмечается, что по данному факту сделаны обращения в соответствующие органы.

Ложная информация о минировании зданий поступила в Белгороде. Мэр города Валентин Демидов попросил жителей сохранять спокойствие.