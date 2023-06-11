Москва, 11 июня, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили в Херсонской области Су-25 ВСУ и перехватили пять снарядов HIMARS, сообщил 11 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М3» ПВО ВС РФ на позиции

Российские средства ПВО сбили в Херсонской области Су-25 ВСУ и перехватили пять снарядов Himars, сообщил 11 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Осокоровка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — сказал он.

Кроме того, за прошедшие сутки было перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки 8 июня Вооружённые силы России сбили два боевых самолёта ВСУ в Запорожской и Херсонской областях.

Шестого июня Конашенков сообщал, что ВС России за сутки сбили три самолёта ВСУ. Два Су-25 были сбиты в районах населённых пунктов Бабино Херсонской области и Никольское ДНР, а истребитель Су-27 — в районе населенного пункта Андреевка ДНР.