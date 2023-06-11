Мелитополь, 11 июня, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки отразили три атаки ВСУ на запорожском направлении. Атаки велись с направлений Новоданиловки, Малой Токмачки и Новопокровки Запорожской области, сообщили 11 июня в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ

«На Запорожском направлении решительными и грамотными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» за сутки отражены три атаки противника с направлений населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка Запорожской области», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале Минобороны.

Общие потери ВСУ на направлениях, где они пытались наступать (донецкое, южнодонецкое и запорожское) за минувшие сутки составили свыше 50 военнослужащих, а также несколько десятков единиц техники, в том числе 11 танков (из которых три Leopard), 17 БМП, 16 боевых бронированных машин, боевая машина британского ЗРК Stormer и американская артиллерийская система М777, отметили в ведомстве.

Также в Минобороны 11 июня сообщили о поражении пункта управления механизированной бригады ВСУ в районе Орехова, поражении штаба и командно-наблюдательных пунктов бригад ВСУ в Запорожской области и ДНР, уничтожении складов боеприпасов двух бригад ВСУ в ДНР, пресечении действий диверсионной группы на краснолиманском направлении.