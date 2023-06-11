Москва, 11 июня, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России поразили в районе Орехова пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ, сообщил 11 июня официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Константин Михальчевский/РИА Новости Боевая работа самоходной артиллерийско-миномётной установки 2С9 «Нона-С»

Кроме того, в районе населённого пункта Кирово Запорожской области уничтожен узел связи 65-й механизированной бригады ВСУ.

«В районах населённых пунктов Рай-Александровка, Предтечино в ДНР и Малая Токмачка в Запорожской области поражён штаб 10-й горно-штурмовой бригады, а также командно-наблюдательные пункты 3-й штурмовой бригады и 15-й бригады оперативного назначения», — уточнил Конашенков.

Ранее сообщалось, что украинская армия обстреливает из тяжёлого вооружения позиции российских войск на Ореховском и Пологовском участках Запорожского фронта.

Министерство обороны РФ накануне распространило информацию о том, что российские войска нанесли поражение двум скоплениям Вооружённых сил Украины южнее города Орехова Запорожской области. Кроме того, оперативно-тактическая авиация ударила по резервам ВСУ возле населённых пунктов Гуляй Поле, Преображенка и Омельник.