Москва, 11 июня, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Российские войска за сутки уничтожили до 310 украинских военнослужащих на донецком направлении. Об этом 11 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости Боевая работа самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С» ВС РФ

«В ходе боёв уничтожено до 310 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.

Он добавил, что ВСУ потеряли также два танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронемашины, три пикапа, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и гаубицу Д-30.

Кроме того, уничтожены склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ласточкино и Красное (ДНР).

Как сообщало ИА Регнум, российские войска за сутки отразили восемь атак ВСУ на донецком направлении. Со стороны ВСУ в наступлении участвовали подразделения 110-й механизированной, 1-й танковой, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад.