Орехов, Запорожская область, 11 июня, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Атаку украинских силовиков отразили в районе города Орехова бойцы добровольческого батальона «БАРС-3», входящего в ударную бригаду «Царские волки». Об этом командир роты добровольцев сообщил РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

ВСУ в ходе контрнаступления на запорожском направлении отправили в бой шесть танков и пехоту. Российские бойцы подбили первый танк из ПТУРа. Он загорелся, что деморализовало противника.

«В нашем направлении шесть танков шло. Было прямое столкновение», — рассказал командир роты с позывным Маринез.

Украинские военнослужащие, после того как танк был подбит, отступили. Российские бойцы открыли по ним огонь и отстояли свою позицию, добавил боец с позывным Учик.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, на запорожском направлении сосредоточено свыше 100 тыс. военнослужащих ВСУ. По его словам, непосредственно в контрнаступлении задействована небольшая группа, основные резервы не находятся на линии фронта, они рассредоточены в подконтрольной Киеву части Запорожской и Днепропетровской областей.