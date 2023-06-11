Тель-Авив, Израиль, 11 июня, 2023, 14:52 — ИА Регнум. В городе Рамат-Ган, расположенном к востоку от Тель-Авива, в результате взрыва заминированного мотоцикла пострадали не менее семи человек, сообщает 11 июня газета Yedioth Ahronoth.

Кадр из видео Горящий мотоцикл

Отмечается, что водитель мотоцикла получил серьёзные травмы, ещё шестеро прохожих пострадали.

По данным полиции, водитель мотоцикла неоднократно нарушал правопорядок.

Информации о том, кто именно заложил взрывное устройство в транспортное средство, пока нет, силовики проводят расследование.

Как сообщало ИА Регнум, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вооружённые силы Израиля в ходе проведения военной операции «Щит и стрела» в секторе Газа уничтожили всех лидеров палестинского движения «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), операция успешно завершена.