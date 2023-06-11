Москва, 11 июня, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Российские войска за сутки отразили восемь атак ВСУ на донецком направлении. Об этом 11 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Южной» группировкой войск в течение суток успешно отражены восемь атак. Вклинений в нашу оборону не допущено», — сказал Конашенков.

Он отметил, что со стороны ВСУ в наступлении участвовали подразделения 110-й механизированной, 1-й танковой, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад. Они атаковали в направлении населённых пунктов Красногоровка, Новобахмутовка, Марьинка и Первомайское.

По словам представителя Минобороны, наиболее активные боевые действия велись в районах Марьинки и Авдеевки.

Как сообщало ИА Регнум, Конашенков заявил, что российские войска за сутки отразили попытки наступательных действий украинских силовиков на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. В Херсонской области российские средства ПВО сбили самолёт Су-25 ВСУ и перехватили пять снарядов HIMARS.