Сочи, Краснодарский край, 11 июня, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Один из основных итогов встречи руководителей стран Евразийского экономического союза — договорённость углублять промышленную кооперацию в ЕАЭС, заявил 11 июня премьер-министр России Михаил Мишустин.

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС Премьер-министр России Михаил Мишустин

Представители стран — членов ЕАЭС посетили выставку «Евразия — наш дом», на которой увидели множество примеров такой кооперации, рассказал Мишустин журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».

«Эти примеры показывают, насколько это возможно, когда мы вместе, построить свой технологический суверенитет, экономический, финансовый. Очень надеюсь, что все эти задумки обязательно сбудутся», — сказал Мишустин.

Как сообщалось ранее, в Сочи прошли заседания Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. На встрече с главами правительств президент России Владимир Путин призвал энергичнее наращивать промышленную кооперацию, создавая отдельные проекты, в том числе под общими марками — «Сделано в Евразэс» и «Сделано в СНГ».

Президент отметил, что Россия не намерена огораживаться от мировой экономики, но подчеркнул, что по критически важным направлениям необходима «самодостаточность», являющаяся основой подлинного суверенитета.