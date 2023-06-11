Москва, 11 июня, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Планы Соединённых Штатов выдавить Росатом с мирового атомного рынка являются фарсом, российская госкорпорация не только не боится конкуренции, но и приветствует её. Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Kremlin.ru Алексей Лихачёв

«Так немножко своеобразно повторяется история — как фарс, когда не Советский Союз, а Соединённые Штаты Америки пытаются догнать и перегнать. Мы не то что не боимся конкуренции, мы приветствуем конкуренцию», — сказал Лихачев.

Как передавало ИА Регнум, Еврокомиссия после анализа соглашений и контрактов с Росатомом по строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии напомнила Будапешту, что нужно соблюдать антироссийские санкции. Отмечается, что Еврокомиссия также указала Венгрии на то, что сотрудничество с Россией в сфере энергетики не соответствует объявленной Брюсселем цели сократить зависимость от Москвы.

25 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что чиновники Евросоюза одобрили изменения контрактов на строительство «Пакш-2», в ЕК дали зелёный свет на продолжение проекта. Он также подчеркнул, что строительство новой АЭС крайне важно для республики и будет гарантией её энергобезопасности.

Ранее генеральный директор компании «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что все российские АЭС, где бы они ни находились, надёжно защищены от нападений, в том числе с применением беспилотников. Он добавил, что попытки нарушить работу Запорожской АЭС не прекращаются. Фиксируются прилёты беспилотников, кибератаки, информационные атаки. Ни один день не обходится без фейковых сообщений о заложенных бомбах и готовящихся терактах. По каждому случаю принимаются меры совместно с Росгвардией или с ФСБ.