Москва, 11 июня, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Линия на сдерживание России является константой политики США и Британии. Об этом 11 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Комментируя заявления о том, что США и Британия намерены противодействовать России на рынке атомной энергии, Песков сказал: «Линия на сдерживание нашей страны является абсолютной константой для внешней политики как США, так и Великобритании».

По его словам, это продолжается не одно десятилетие, а Россия живёт в таких условиях уже достаточно долго.

Как сообщало ИА Регнум, канцелярия британского премьер-министра Риши Сунака объявила, что партнёрство США и Британии направлено в том числе на недопущение России на глобальный рынок гражданской ядерной энергетики. Отмечается, что утверждён план экономического партнёрства, одной из целей которого является противостояние России на этом рынке.

Ранее Песков заявлял, что Россия доказала свои лидирующие позиции в сфере атомной энергетики и готова и дальше доказывать свои преимущества. Он отметил, становление конкурентных преимуществ российской атомной отрасли происходило в условиях жесточайшей конкуренции.