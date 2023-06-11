Берлин, 11 июня, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Экоактивисты движения Letzte Generation («Последнее поколение»), которые привлекают внимание к проблеме изменения климата, совершили 580 преступлений в Германии с начала 2022 года. Об этом 11 июня сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, слова которой приводит немецкое издание Bild.

Olaf Kosinsky Нэнси Фезер

Так, согласно отчёту полиции, с начала прошлого года было совершено 580 преступлений и 740 человек были привлечены к уголовной ответственности. В основном речь идет об оказании давления с их стороны и нанесении ущерба имуществу.

«Мы не приемлем, когда активисты нарушают права других людей. Это совершенно не способствует защите климата», — подчеркнула Фезер.

Активисты Letzte Generation известны своими протестными акциями, в рамках которых они блокируют движение транспорта, приклеивая себя к дорожному полотну. Или же пытаются сорвать крупные мероприятия, выдвигая требования к властям предпринять меры по защите климата.

Так, 23 октября они облили картофельным пюре картину Клода Моне «Стога сена», выставленную в музее Барберини в Потсдаме (федеральная земля Бранденбург). 25 декабря члены этой организации попытались сорвать богослужение в городе Штутгарт (федеральная земля Баден-Вюртемберг). В апреле Letzte Generation объявило о планах на две недели блокировать транспортное сообщение в Берлине в рамках масштабной протестной акции.

5 июня 2023 года газета Die Welt сообщала, что сотрудник полиции Берлина попал под следствие из-за своих комментариев в социальных сетях про экологических активистов. В частности, в 2022 году он оставил в соцсетях комментарии о Letzte Generation. Тогда он выразил мнение о том, что представителей этой организации необходимо «собрать и отвезти в лес под Сталинградом».