Токио, 11 июня, 2023, 14:20 — ИА Регнум. У южного побережья японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом 11 июня сообщает Главное метеорологическое агентство Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Отмечается, что толчки были зафиксированы в 18:55 по местному времени (12:55 мск). Очаг залегал на глубине 140 км под водой близ побережья Уракавы.

Толчки ощущались в городах Титосэ, Ацума и Уракава. Угрозы цунами нет. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано в ЮАР. Эпицентр находился в 16 км от Йоханнесбурга с населением около 2 млн человек. Очаг залегал на глубине 20 км.