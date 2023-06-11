Симферополь, 11 июня, 2023, 14:18 — ИА Регнум. В Крыму в больнице из-за тяжёлых ранений, полученных в результате ДТП в Бахчисарайском районе, в котором погибли на месте трое взрослых, скончался 14-летний мальчик. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«В результате ДТП погибли четыре человека — трое взрослых и один несовершеннолетний — 14-летний мальчик был доставлен в больницу, но скончался от полученных ранений», — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

В результате ДТП также пострадали ещё трое несовершеннолетних и один взрослый. Дети в состоянии средней степени тяжести, состояние пострадавшего взрослого также средней степени тяжести.

Как сообщало ИА Регнум, в Калмыкии 11 июня в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, один пострадавший был доставлен в медучреждение.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили беспрепятственный проезд транспорта.