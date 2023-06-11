Донецк, 11 июня, 2023, 14:52 — ИА Регнум. ВСУ изменили тактику наступления на южнодонецком направлении. Об этом 11 июня написал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Не сумев взять Нескучное лобовыми атаками, враг предпринимает фланговые удары, стремясь войти в тыл и срезать углубившийся во фронт Времевский выступ», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 11 июня глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики продолжаются тяжелейшие бои. Российские военные в результате манёвров противника были вынуждены выйти из населённого пункта Нескучное и отойти на заранее подготовленные позиции. Рогов отметил, что в начале своего контрнаступления ВСУ уже удавалось на короткий срок зайти в Нескучное, однако встречным контрударом противник был оттуда выбит.

10 июня в Минобороны РФ заявили, что ВСУ при попытке наступления на южнодонецком и запорожском направлениях потеряли до 300 военнослужащих и девять танков, в том числе четыре «Леопарда». За минувшие сутки безуспешные попытки наступательных действий ВСУ предприняли на южнодонецком и запорожском направлениях, а также в районе города Артёмовска в ДНР.