Лондон, 11 июня, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Британские истребители Typhoon и шведские Gripen сопроводили над Балтийским морем российские военные самолёты, сообщил 11 июня «Интерфакс» со ссылкой на Королевские военно-воздушные силы.

Ernst Vikne JAS Gripen

В частности, сказано в сообщении, вылеты были осуществлены для слежения за полетами двух российских дальних бомбардировщиков Ту-22М и двух истребителей Су-30СМ.

Это уже третий вылет на сопровождение российских самолётов над Балтикой за последние 48 часов.

25 мая Минобороны России сообщало о том, что российские истребители сопроводили два стратегических бомбардировщика ВВС США над Балтийским морем, не допустив нарушения государственной границы РФ.

Аналогичная ситуация произошла и 23 мая. Над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к границе России две воздушные цели, после чего в воздух был поднят истребитель Су-27.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер называл взаимодействие бомбардировщиков США и российского истребителя над Балтикой профессиональным и безопасным.