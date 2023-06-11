Москва, 11 июня, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Дилерские соглашения с партнёрами, не соблюдающими ценовую политику АвтоВАЗа, будут расторгнуты. Об этом в пресс-службе компании заявили изданию Autonews.

Иван Шилов ИА REGNUM Автоваз

Ранее стало известно, что московские дилеры предлагают новую модель Lada Vesta NG по ценам, заметно превышающим рекомендованные. В отношении трёх дилерских холдингов уже ведётся проверка.

«АвтоВАЗ расторгнет договоры с дилерами из-за высоких цен на Lada Vesta», — говорится в сообщении.

Автопроизводитель рекомендовал покупателям, столкнувшимся с завышением цен, обращаться на горячую линию. В компании пообещали продать им автомобили по рекомендованной цене, указанной на официальном сайте.

Обновленную Lada Vesta NG начали продавать в России 9 июня, рекомендованная цена на модель варьируется в пределах от 1,24 млн до 1,7 млн рублей.

С 2015 по 2023 год стоимость автомобиля Lada Vesta выросла в среднем на 770 тыс. рублей, или более чем в два раза.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин заявил ИА Регнум, что ситуация с ценами на российском авторынке будет зависеть исключительно от курса валют. По его словам, сейчас купить новую машину в стране может едва ли каждый пятый. Есть надежда, что участники, входящие на рынок, будут конкурировать друг с другом в том числе в цене.