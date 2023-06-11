Анадырь, 11 июня, 2023, 14:06 — ИА Регнум. «Единая Россия» (ЕР) выдвинула временно исполняющего обязанности главы Чукотки Владислава Кузнецова кандидатом от партии на выборах главы региона. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба партии.

Kremlin.ru Владислав Кузнецов

«Единая Россия» выдвинула врио главы Чукотки Владислава Кузнецова кандидатом от партии на выборах главы региона», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в марте президент России Владимир Путин назначил Кузнецова врио губернатора Чукотского автономного округа. Владислав Кузнецов родился в 1969 году в Москве. С июня 2022 года он занимал должность первого зампреда правительства ЛНР. В 2019–2021 годах был вице-губернатором Курганской области. Владислав Кузнецов стал выпускником четвёртого потока «школы губернаторов» — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.

Выборы в России в 2023 году состоятся в единый день голосования 10 сентября.