Москва, 11 июня, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Результаты анализов Стаса Пьехи не выявили у него «глобальных» проблем с сердцем, сообщил певец на своих страницах в социальных сетях 11 июня.

Скриншот с YouTube Стас Пьеха

«Я провел все анализы, которые только можно было. Сердечные. Никаких глобальных проблем [они] не показали. Что-то по мелочам, какие-то вещи, из-за которых вам сильно переживать не надо, и мне тем более», — сказал певец в обращении к поклонникам в Instagram (принадлежит Meta — организации, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее Пьеха сообщил, что из-за проблем с сердцем был доставлен в московскую Боткинскую больницу, где ему провели «полный набор сердечных исследований». Решение принимали врачи скорой помощи, которые прибыли на вызов и, оценив кардиограмму певца, сочли необходимым отправить его в больницу, отметил Пьеха.

Также сообщалось, что врачи оценили состояние певца как тяжёлое. При этом он продолжал дышать самостоятельно.