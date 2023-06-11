Москва, 11 июня, 2023, 13:55 — ИА Регнум. В результате пожара, который 11 июня вспыхнул в автосервисе на юго-востоке Москвы, сгорели порядка 15 автомобилей, сообщила пресс-служба столичной прокураторы в своём Telegram-канале.

23.mchs.gov.ru На пожаре

Возгорание произошло ночью 11 июня в помещении автосервиса на улице Люблинская. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Пострадавших нет.

В прокуратуре отметили, что точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее ИА Регнум передавало о вспыхнувшем на юго-востоке Москвы пожаре. К ликвидации пожара привлекли 18 расчётов. Пожар удалось потушить, а также не допустить распространения огня на расположенный рядом склад.

7 июня сообщалось о пожаре в московской квартире на проспекте Вернадского. В результате возгорания погиб человек, ещё двое пострадали. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Самостоятельно покинуть подъезд многоквартирного дома смогли 30 человек.