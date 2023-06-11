Вашингтон, 11 июня, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Уничтожение Вооружёнными силами России западной бронетехники, которая была ранее поставлена Украине, может иметь серьёзные последствия для ВСУ. Такое мнение высказал автор Forbes Дэвид Экс.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

Он отметил, что первоначальные попытки ВСУ прорвать российскую оборону закончились серьёзным провалом, неудачей.

«И последствия будут серьёзные, если украинцы не смогут восстановить и отремонтировать некоторые из поврежденных машин», — написал он, добавив, что союзники Украины предоставили ВСУ 21 длинноствольный Leopard 2A6 и 109 M-2, при этом боевая группа 33-й бригады и 47-й бригады за одно утро потеряла до пяти процентов каждой партии машин.

Как передавало ИА Регнум, ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин высказал мнение о том, что уничтожение Вооруженными силами России танков Leopard показало Соединённым Штатам бессмысленность отправки Киеву своих танков Abrams. В США заявили о недовольстве Зеленского большими потерями ВСУ.

Бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что контрнаступление украинских войск в Запорожской области не показывает ожидаемых результатов. Он отметил, что Вооружённые силы России подбили много танков, в том числе поставленные французами AMX-10 и передовые танки Leopard. Также им удалось уничтожить критически важный радар Hensoldt TRML-4D AESA, часть системы противовоздушной обороны Iris-T.

При этом отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу отметил высокое качество подготовки российских войск при отражении попыток наступления ВСУ. Он считает, что ВС России создали в зоне спецоперации начиная с лета 2022 года одну из самых обширных оборонительных сетей в новейшей истории.

9 июня президент России Владимир Путин констатировал начало контрнаступления ВСУ. Он добавил, что все предпринятые ВСУ попытки контрнаступления провалились, однако наступательный потенциал существует.