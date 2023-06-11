Норильск, Красноярский край, 11 июня, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Чемпионом России по мини-футболу сезона 2022/23 стал московский клуб КПРФ. В финальной серии команда одержала победу над «Норильским никелем».

Официальный сайт МФК КПРФ КПРФ выиграл чемпионат России по мини-футболу

Третий матч серии состоялся 11 июня в Норильске и завершился со счётом 3:1 в пользу КПРФ. В составе победителей голы забили Баталья (на девятой минуте), Арсер Багиров (41) и Денис Бурков (44). У хозяев отличился Габриэль (44).

Таким образом, счёт в серии до трёх побед стал 3:0 в пользу КПРФ. Московский клуб стал чемпионом России второй раз в истории. В первый раз это было в 2020 году.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России по футболу. Всего по итогам сезона 2022/23 команда набрала 70 очков в турнирной таблице Российской премьер-лиги.