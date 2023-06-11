Анкара, 11 июня, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Отец тренера футбольной команды «Манчестер Сити» Энцо Марески пропал в Стамбуле во время финала Лиги чемпионов. Об этом сообщило итальянское издание Corriere della Sera.

Кадр из видео Энцо Марески

Отмечается, что Паскуале Де Каро прибыл в Стамбул, чтобы поддержать своего сына. Сначала об исчезновении мужчины объявили во втором тайме матча, его имя вывели на табло. Затем к поискам подключили полицию, информацию о возможном поступлении Де Каро запрашивали у городских больниц.

«К счастью, инцидент закончился счастливым исходом — мужчину нашли после нескольких часов поисков», — говорится в сообщении.

Где находился отец Марески, не уточняется.

43-летний Мареска тренирует футболистов «Манчестер Сити» с 2022 года. ранее он выступал за «Ювентус» и «Севилью».

Как сообщало ИА Регнум, в финале турнира 10 июня «Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счётом 1:0. Мяч в ворота соперников на 68-й минуте отправил 26-летний полузащитник «Манчестера» Родриго Эрнандес. Команда победила в турнире впервые.