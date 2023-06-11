Мелитополь, 11 июня, 2023, 13:44 — ИА Регнум. На стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжаются тяжелейшие бои, сообщил 11 июня глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Не имея успехов в лобовых атаках, враг предпринимает попытки окружения наших подразделений на Времевском выступе, совершая удары по флангам», — написал он.

Российские военные в результате манёвров противника были вынуждены выйти из населённого пункта Нескучное и отойти на заранее подготовленные позиции.

Рогов отметил, что в начале своего контрнаступления ВСУ уже удавалось на короткий срок зайти в Нескучное, однако встречным контрударом противник был оттуда выбит. «Посёлок находится в низине и удерживать его под огнём артиллерии задача не из простых», — уточнил он.

Ранее глава общественного движения информировал, что атаки ВСУ на запорожском направлении в последние дни неизменно происходят по ночам. Он предположил, что в Киеве хотят добиться снижения эффективности российской авиации и в то же время использовать преимущества поставляемого Западом оборудования.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня президент России Владимир Путин констатировал начало контрнаступления ВСУ. Это подтвердил и украинский лидер Владимир Зеленский. На пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо 10 июня он признал, что на Украине происходят контрнаступательные действия.

По данным The Washington Post, ВСУ пока не задействуют свои основные резервы, более крупный удар ещё нанесён не был. По данным Рогова, численность общей группировки войск ВСУ на запорожском направлении составляет свыше 100 тысяч боевиков.