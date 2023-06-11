Москва, 11 июня, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) оставил в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой, сообщили 11 июня в организации.

ТАСС | Ashley Landis / AP/TASS Конькобежец

В пресс-службе союза сообщили, что ISU изучил рекомендации Международного Олимпийского комитета о допуске к соревнованиям в качестве «нейтральных атлетов» тех граждан России и Белоруссии, которые не поддерживали проведение специальной военной операции и не связаны с вооружёнными силами России и Белоруссии.

«Совет продолжает следить за ситуацией на Украине и ее влиянием на деятельность союза, а также за решениями в рамках олимпийского движения и их реализацией. В то же время прежнее решение о недопуске спортсменов из России и Белоруссии остаётся в силе», — отметили в пресс-службе.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от соревнований в марте 2022 года под предлогом начала военной операции России на Украине.

10 июня в ISU сообщили, что отстранение российских спортсменов от соревнований под эгидой союза привело к финансовым убыткам организации. Отсутствие россиян на турнирах ISU привело к отсутствию доходов и медийных прав из России, убыток организации в 2023 году составит около 1 млн швейцарских франков (91,6 млн рублей).