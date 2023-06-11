Ростов-на-Дону, 11 июня, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Спасатели потушили возгорание на заводе в Ростове-на-Дону, сообщили 11 июня в региональном главном управлении МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 11:52 мск. По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что загорелись покрышки.

В 12:24 пожар был локализован на 80 кв. м, в 12:41 — полностью ликвидирован.

В тушении были задействованы 36 человек и 11 единиц техники. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня на нефтесборном пункте в Башкирии загорелся резервуар с нефтью. По предварительной информации, возгорание на производственном объекте произошло из-за несоблюдения правил промышленной безопасности и охраны труда.