Бишкек, 11 июня, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Суд Первомайского района Бишкека заочно приговорил бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева к 10 годам лишения свободы по делу о коррупции на золоторудном месторождении Кумтор. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в Верховном суде Киргизии.

ИТАР-ТАСС/ Вадим Рымаков Курманбек Бакиев

По его информации, суд признал фигуранта виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности в течение трех лет.

Отмечается, что рассматриваемое дело касается коррупции на месторождении Кумтор, его фигурантами также являются ещё несколько экс-чиновников, а также младший сын бывшего президента Максим Бакиев, которого суд приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как передавало ИА Регнум, Курманбек Бакиев занимал пост президента Киргизии с 2005 по 2010 год. Его свергли в результате переворота в апреле 2010 года, поводом для восстания стали тяжëлое экономическое положение населения, коррупция и клановость власти в Киргизии. Сейчас он проживает в Белоруссии.

Генпрокуратура Киргизии отправила белорусским коллегам четыре запроса о выдаче бывшего президента Курманбека Бакиева для привлечения к уголовной ответственности, а также ходатайство об исполнении в Белоруссии приговоров киргизского суда в отношении него. Белорусский Верховный суд в очередной раз отказал Киргизии в выдаче сбежавшего в Минск бывшего президента Курманбека Бакиева, аргументировав свое решение тем, что на родине ему грозит политическое преследование.