Ростов-на-Дону, 11 июня, 2023, 13:24 — ИА Регнум. На территории завода «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону произошло возгорание, пожар удалось локализовать, сообщила 11 июня пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«В 11:52 поступило сообщение о возгорании в Ростове-на-Дону по адресу: улица Менжинского, 2», — сказано в сообщении. Прибывшие на место пожарные установили, что загорелись покрышки.

В 12:24 пожар локализован на 80 квадратных метрах, уточнили в МЧС.

О погибших и пострадавших на данный момент не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, 11 июня в Москве загорелся автосервис площадью 750 кв. метров. Пожар удалось потушить. В автосервисе горели автомобили и имущество. Пожарные не допустили распространения огня на расположенный рядом склад.

Днём ранее, 10 июня, на нефтесборном пункте «Япрык» в Туймазинском районе Башкирии загорелся резервуар с нефтью. По предварительной информации, возгорание на опасном производственном объекте произошло из-за несоблюдения правил промышленной безопасности и охраны труда.