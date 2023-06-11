Киев, 11 июня, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина, других судей КС и ещё ряда граждан, всего в списке 178 человек. Документ был опубликован пресс-службой президента Украины 11 июня.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин

Ограничения введены сроком на пять лет. Они предусматривают в числе прочего блокировку активов, ограничение осуществления торговых операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств перед данными гражданами.

В санкционный список также попали судьи из регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области), которые продолжают исполнять свои обязанности.

В мае 2023 года президент Украины ввёл санкции против 51 физического лица и 220 юридических лиц, связанных с Россией. Среди компаний, внесённых в санкционный список, значились МТС, «Волга-Днепр лизинг», «РЖД логистика», «РЖДстрой» и ряд других

Ранее, в апреле 2023 года, санкции Украины были введены против 33 граждан России и 255 компаний, включая руководителей 13 регионов, главу МЧС Александра Куренкова, начальника Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Михаила Матвеевского и командующего РВСН Сергея Каракаева, а также дочь министра обороны России Ксению Шойгу, продюсера и хореографа Илью Авербуха, футболиста Игоря Акинфеева и ряд других граждан.