Скадовск, Херсонская область, 11 июня, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Семейная пара, доставленная из Алёшкинской зоны затопления в село Железный Порт, поблагодарила спасателей за эвакуацию и рассказала об условиях в пункте временного размещения. Видеозапись с эвакуированными опубликовала пресс-служба правительства Херсонской области.

Алексей Коновалов/ТАСС

По словам мужа и жены, кормят в ПВР очень хорошо, привезённую гуманитарную помощь раздают детям и взрослым.

«Не жалуемся», — сказали жители Алёшек.

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Супруги рассказали, что успели спастись из зоны затопления, когда вода уже высоко поднялась. Они покидали дом по пояс в воде, большую собаку пришлось перебрасывать через забор.

«Выбрались — уже вот так, по пояс воды было, — рассказали спасённые. — Еле выскочили. Если бы не дизель, «Мерседес» микроавтобус, остались бы там»

Как сообщало ИА Регнум, несколько районов Херсонской области оказались затоплены после разрушения Каховской ГЭС, когда воды Днепра хлынули из водохранилища. ЧП на ГЭС произошло 6 июня вследствие обстрелов со стороны Украины. По данным на 11 июня, в 20 населённых пунктах региона подтоплены более 23 тыс. жилых домов, около 7 тыс. человек эвакуированы, госпитализация потребовалась 77 пострадавшим. Врио губернатора Владимир Сальдо подписал указ о выплатах для жителей, пострадавших при ЧС природного или техногенного характера. Люди получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей, денежную помощь при полной или частичной утрате имущества, а также пособие в случае гибели одного из членов семьи или получения вреда для здоровья.