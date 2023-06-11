Якутск, 11 июня, 2023, 12:58 — ИА Регнум. «Единая Россия» выдвинула действующего главу Якутии Айсена Николаева на новый срок на выборах главы региона, его кандидатуру поддержали на региональных партийных конференциях, сообщили 11 июня в пресс-службе партии.

Kremlin.ru Айсен Николаев

«В своей работе мы должны в первую очередь нацеливаться на улучшение жизни людей, особенно наиболее уязвимых категорий граждан. Здоровье и образование, комфорт и безопасность жизни, мобильность и труд — вот базовые возможности, которыми мы должны будем обеспечить всех жителей республики», — цитирует Николаева пресс-служба «Единой России».

Глава Якутии добавил, что в нынешнее непростое для страны время нужно способствовать единению народа и консолидации общества вокруг главы государства.

29 мая на встрече с Николаевым президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает его решение баллотироваться на следующих выборах руководителя региона. В разговоре с главой Якутии Путин, в частности, отметил, что в Якутии за последние пять лет значительно улучшилась демографическая ситуация.

Выборы в Якутии, как и в ряде других регионов России, пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Впервые голосовать будут избиратели в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Всего в 54 регионах страны состоится 78 избирательных кампаний, на которых будет замещено более 34 тысяч мандатов.