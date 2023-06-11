Лондон, 11 июня, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Разрушение Каховской ГЭС может негативно сказаться на ценах на продовольствие в Британии, считает главный экономист британского института распределения продуктов питания (IGD) Джеймс Уолтон, слова которого 11 июня приводит газета Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

Он отметил, что ЧП затронуло около 500 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, глобальные рынки будут искать альтернативные источники поставок, а британские потребители почувствуют рост цен из-за возможных перемен в распределении сельхозпродукции в мире.

«Это вполне может отодвинуть сроки возврата к более нормальным ценам на продукты питания», — сказал Уолтон.

По информации издания, британский премьер-министр Риши Сунак рассматривает возможность ограничения цен на основные продукты питания.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня ВСУ в очередной раз обстреляли Каховскую ГЭС, эта атака вызвала разрушение верхней части станции, начался нерегулируемый сброс воды. Полностью или частично затопленными оказались более 30 населённых пунктов Херсонской области. Местные власти ввели в регионе режим ЧС и начали эвакуацию населения.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что на возмещение ущерба после разрушения Каховской гидроэлектростанции потребуется порядка 11,5 млрд рублей. И это неокончательная цифра, уточнил он.

На Украине ущерб от разрушения Каховской ГЭС оценили в $14 млрд. По словам посла Украины в Германии Алексея Макеева, часть суммы в размере $3,3 млрд уже выделена из бюджета Украины.