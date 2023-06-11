Херсон, 11 июня, 2023, 13:25 — ИА Регнум. В Херсонской области добровольцы раздали продуктовые наборы и предметы первой необходимости пострадавшим на самых удалённых территориях в зоне чрезвычайно ситуации в Новокаховском округе. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

Отмечается, что в Новую Каховку прибыли добровольцы из различных регионов России, они почти круглосуточно ведут работу, используя свои лодки и автомобильную технику повышенной проходимости.

В распоряжении ИА Регнум оказалось видео о работе волонтёров Всероссийского студенческого корпуса спасателей и добровольцев Общероссийского Народного фронта. Они не только организовали работу новокаховского гуманитарного штаба, но также на лодках подвозят воду, продукты и лекарства жителям, находящимся в зоне подтопления.

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Как передавало ИА Регнум, 6 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что обстрелы Каховской ГЭС со стороны ВСУ привели к разрушению задвижек, идёт неконтролируемый сброс воды ниже по течению. Он назвал разрушение задвижек Каховской ГЭС серьёзным террористическим актом.

Аварийно-спасательные работы продолжаются, несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны киевского режима. Только за сутки с затопленных территорий спасли 902 человека. В пунктах временного размещения находятся около 1,5 тыс. человек из общего числа эвакуированных.

В МЧС РФ сообщили, что около 75 тонн продуктов питания и 30 тонн бутилированной воды доставлено в пострадавшие от подтопления районы Херсонской области. С начала операции сотрудниками ведомства спасено 1736 человек, в том числе 165 детей. Общее число эвакуированных достигло 6026 человек. Также помощь оказывается домашним животным.

После разрушения Каховской ГЭС в 20 населённых пунктах Херсонской области более 23 тыс. жилых домов оказались подтопленными. При этом от воды уже освободилось 320 жилых домов и одно кладбище. Территории затопленных населённых пунктов освободились от воды на 10–15%.