Москва, 11 июня, 2023, 12:28 — ИА Регнум. В России с начала года количество столкновений самолётов с птицами, из-за которых воздушные суда получили повреждения, выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщили в Росавиации.

motywacja24 Посадка самолета

По данным ведомства, на конец мая текущего года был зафиксирован 31 подобный случай, тогда как за аналогичный период прошлого года их было 17.

Также сообщается, что с января по май 2023 года число сообщений о столкновениях (или угрозе столкновений) самолётов с птицами, не приведших к повреждениям техники, выросло на 7% (до 224 случаев).

Как сообщало ИА Регнум, при посадке вечером 3 апреля в самарском аэропорту «Курумоч» самолёт, следовавший рейсом Санкт-Петербург — Самара, столкнулся с птицами. Посадка была произведена штатно, и в ходе неё никто не пострадал.