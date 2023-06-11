Москва, 11 июня, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указы о присуждении государственных премий за 2022 год в области культуры, науки, гуманитарной и благотворительной деятельности. В числе тех, кто удостоен премий, создатели снятого в космосе фильма «Вызов», сообщили в пресс-службе Кремля.

Валерий Шарифулин/ТАСС Константин Эрнст, актриса Юлия Пересильд и режиссер фильма «Вызов» Клим Шипенко

Госпремия в области литературы и искусства 2022 года присуждена генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту, режиссёру Климу Шипенко, актрисе Юлии Пересильд, следует из указа.

«Впервые за долгие годы в фокус общественного внимания возвращена тема исторического первенства нашей страны в освоении космоса», — говорится в тексте.

Кроме того, госпремии в области литературы и искусства присуждены реставраторам Андрею Голубейко и Александре Орловской, худруку Хора имени Пятницкого Александре Пермяковой.

Из указов также следует, что главе фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольге Демичевой присуждена госпремия за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности, зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлии Зимовой — за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности, режиссёру Карену Шахназарову — за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

Госпремии в области науки и технологий вручены сотрудникам Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилу Скорохватову и Владимиру Копейкину, а также сотрудникам Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Минздрава РФ Геннадию Сухих, Левону Ашрафяну и Дмитрию Трофимову.

Как сообщало ИА Регнум, драму Клима Шипенко о ЧП на Международной космической станции, вышедшую в прокат 20 апреля 2023 года, за шесть недель посмотрели более 5 млн зрителей. Шипенко и Пересильд провели на орбите 12 суток и отсняли около 30 часов материала. Путин в День космонавтики выразил благодарность создателям и участникам фильма «Вызов», он назвал картину уникальным событием для мирового кинематографа.