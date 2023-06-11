Москва, 11 июня, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Россия не считает Запад своим врагом, но необходимо избавиться от иллюзий относительно западных стран, которые всегда воспринимали Россию как нечто чуждое европейской цивилизации, заявила 11 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Надо окончательно освободиться от иллюзий относительно Запада. Мы не считаем его нашим исконным врагом. В то же время история свидетельствует: он рассматривал наше Отечество, мягко говоря, как нечто чуждое европейской цивилизации. Этот настрой глубоко укоренен в европейском обществе, его нельзя не учитывать», — написала Матвиенко в статье с заголовком «Россия сосредотачивается», приуроченной ко Дню России и опубликованной на сайте Совфеда.

День России — особенно значимый праздник в нынешнее время, когда США и их союзники ведут с Россией войну «руками» ВСУ, националистов и наёмников, отметила Матвиенко. Запад ведёт войну с Россией, потому что наша страна — главное препятствие их претензий на мировое господство, отметила спикер Совфеда.

Эти попытки Запада обречены на провал, в том числе в силу кризиса их либеральной идеологии, а также снижения качества их политического класса, считает Матвиенко. Для того, чтобы выстоять и победить, России нужно быть единой и сильной, добавила спикер Совфеда.

В апреле 2023 года Матвиенко заявила, что страны Запада находятся «в агонии», так как посредством антироссийских санкций сами себя загнали в тяжёлую ситуацию. России не надо «ниоткуда выкарабкиваться», а надо заниматься внутренней политикой, развивать свою страну, заниматься экономикой, не отступая от своих принципов и продолжая вести свою политику, сказала спикер Совфеда.