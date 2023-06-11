Нью-Йорк, США, 11 июня, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Американский финансист Джордж Сорос решил передать контроль над своей 25-миллиардной фондовой империей 37-летнему сыну Александру, сообщила 11 июня газета The Wall Street Journal.

Niccolò Caranti Джордж Сорос

Алекс Сорос в декабре 2022 года был выбран председателем совета директоров фондов своего 92-летнего отца «Открытое общество» (организация, признанная в РФ нежелательной). Также он занимает должность президента в комитете политических действий Сороса.

Возглавив организацию, Алекс Сорос сообщил, что продолжит поддерживать американских левых политиков и заниматься внутренней политикой США, поскольку сам он более политически активный, чем отец.

По информации издания, Александр Сорос уже встречался с представителями администрации президента США Джо Байдена, Конгресса и лидерами государств — президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и премьером Канады Джастином Трюдо.

По информации издания, были те, кто сомневался, что Джордж Сорос отойдёт от дел. В одном из интервью он сказал, что принципиально не хотел бы, чтобы фонд перешёл в руки одного из детей. По его мнению, фондом должен управлять тот, кто лучше для этого подходит. Но в конечном итоге признал, что сын заслужил эту должность.