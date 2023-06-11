Херсон, 11 июня, 2023, 12:23 — ИА Регнум. В 20 населённых пунктах Херсонской области более 23 тыс. жилых домов оказались подтопленными после разрушения Каховской ГЭС. Об этом 11 июня сообщает ТАСС.

Иван Шилов с ИА REGNUM Каховская ГЭС

«По последним данным, в зоне подтопления оказались 23 228 жилых домов на территории 20 населённых пунктов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что подтоплены 60 социально значимых объектов, Нижнеднепровский национальный природный парк, пять кладбищ и один скотомогильник.

При этом от воды уже освободилось 320 жилых домов и одно кладбище. Территории затопленных населённых пунктов освободились от воды на 10-15%.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сальдо заявил, что в Херсонской области до 77 человек возросло число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС. С 11 июня в пунктах временного размещения пострадавшим гражданам будут выдавать справки о подтверждении факта проживания в зоне ЧС и утрате предметов первой необходимости.

10 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что вода, подтопившая город из-за разрушения Каховской ГЭС, практически полностью ушла с улиц.