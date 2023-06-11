Москва, 11 июня, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Нет никаких предпосылок и даже «хлипкого» фундамента для переговоров с киевским режимом. Об этом 11 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Фактически сейчас никаких предпосылок для договорённости нет. Более того, сейчас нет фундамента, хотя бы хлипкого, для того чтобы выстраивать хоть какой-то диалог», — сказал Песков.

Он добавил, что российская сторона видит нежелание и неготовность киевского режима, а также то, что его западные хозяева не позволяют ему вести переговоры.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Песков заявил, что президент России Владимир Путин открыт к любым диалогам по разрешению конфликта на Украине. При этом он отметил, что действия западных союзников на данный момент не оставляют России другого выхода, кроме проведения специальной военной операции.