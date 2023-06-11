Песков: нет даже «хлипкого» фундамента для переговоров с киевским режимом
Москва, 11 июня, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Нет никаких предпосылок и даже «хлипкого» фундамента для переговоров с киевским режимом. Об этом 11 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Фактически сейчас никаких предпосылок для договорённости нет. Более того, сейчас нет фундамента, хотя бы хлипкого, для того чтобы выстраивать хоть какой-то диалог», — сказал Песков.
Он добавил, что российская сторона видит нежелание и неготовность киевского режима, а также то, что его западные хозяева не позволяют ему вести переговоры.
Как ранее сообщало ИА Регнум, Песков заявил, что президент России Владимир Путин открыт к любым диалогам по разрешению конфликта на Украине. При этом он отметил, что действия западных союзников на данный момент не оставляют России другого выхода, кроме проведения специальной военной операции.