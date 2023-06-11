Донецк, 11 июня, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Сапёры Южной группировки войск России обнаруживают на донецком направлении записки с различными посланиями рядом с минами, которые инженеры ВСУ из числа мобилизованных не активируют либо активируют не до конца. Об этом 11 июня сообщил начальник инженерной службы полка группировки «Юг» Вооруженных сил РФ с позывным Кирпич.

Кадр из видео. Министерство обороны РФ Сапер

«Если попадаются мобилизованные, то, бывает, они оставляют нам разные надписи или не до конца минируют. То есть он поставил мину, а верхнюю чеку не снял. Сзади этой мины бывают надписи. Один раз встретили — мина стояла не заминированная, а сзади на русском языке было написано: «Ребята, мы такие же, как вы. Мы не хотим воевать. Надеюсь, я скоро уеду домой». Нам очень приятно было», — приводит ТАСС слова начальника инженерной службы.

По словам российского военнослужащего, сапёры встречают и мины с записками, в которых содержатся оскорбления, угрозы либо нацистская символика.

Как передавало ИА Регнум, сапёр южной группировки войск сообщил, что ВСУ стали дистанционно минировать территории по всей линии боевого соприкосновения при помощи немецкой реактивной системы залпового огня Mars.

По словам сапёров, очень часто они встречаются с немецкими противотанковыми и противопехотными минами, которые они запускают с помощью дистанционного минирования, при этом, несмотря на применение новых видов вооружений на поле боя, российские бойцы быстро учатся ему противодействовать.

Украинский разведчик-сапёр Сергей Гавриш приговорён к 18 годам лишения свободы за установку мины-растяжки в жилом доме в Северодонецке. Такое решение принял Верховный суд ЛНР, признав доказательства, собранные СК РФ, достаточными для вынесения приговора.