Херсон, 11 июня, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о выплатах для жителей региона, которые пострадали при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера.

Андрей Рубцов/ТАСС Владимир Сальдо

«Подписал указ «Об утверждении положения и условий назначения и выплаты единовременных денежных выплат гражданам в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — написал он в своём Telegram-канале.

Так, согласно документу, предполагается единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей на одного человека. Также предусмотрена денежная помощь при полной или частичной утрате имущества.

Кроме того, полагается выплата единовременного пособия в случае гибели одного из членов семьи или получения вреда для здоровья при ЧС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сальдо заявил, что в Херсонской области до 77 человек возросло число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС.

С воскресенья, 11 июня, в пунктах временного размещения пострадавшим гражданам будут выдавать справки о подтверждении факта проживания в зоне ЧС и утрате предметов первой необходимости.

Ранее стало известно, что 11 июня добровольцы раздали продуктовые наборы и предметы первой необходимости пострадавшим на самых удалённых территориях в зоне чрезвычайно ситуации в Новокаховском округе.

Также в распоряжении ИА Регнум оказалось видео о работе волонтёров Всероссийского студенческого корпуса спасателей и добровольцев Общероссийского Народного фронта, которые не только организовали работу новокаховского гуманитарного штаба, но также на лодках подвозят воду, продукты и лекарства жителям, находящимся в зоне подтопления.