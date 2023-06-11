Путин поздравил Тасоева с победой на ЧМ по дзюдо
Москва, 11 июня, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил Инала Тасоева с победой на чемпионате мира по дзюдо, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что он искренне рад решению Международной федерации дзюдо, которая пересмотрела итоги прошедшего чемпионата мира и восстановила спортивную справедливость.
«Вы заслуженно признаны победителем этих престижнейших соревнований», — говорится в телеграмме.
Российский лидер выразил уверенность, что впереди у Тасоева будут новые успехи и достижения.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Международная федерация дзюдо приняла решение о присуждении золотой медали чемпионата мира российскому спортсмену Иналу Тасоеву.
Соответствующее решение было принято после рассмотрения спорной ситуации, которая возникла в финальном бою ЧМ в весовой категории свыше 100 кг, прошедшем 13 мая в катарской Дохе, в результате которой Тасоев уступил представителю Франции Тедди Ринеру.
Тогда российский спортсмен в контратаке применил приём, приведший к падению соперника. Однако судьи не увидели в действиях Тасоева техники дзюдо и не поставили ему никакой оценки.