Москва, 11 июня, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил Инала Тасоева с победой на чемпионате мира по дзюдо, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

NUNO VEIGA /EPA/ТАСС Инал Тасоев

Глава государства отметил, что он искренне рад решению Международной федерации дзюдо, которая пересмотрела итоги прошедшего чемпионата мира и восстановила спортивную справедливость.

«Вы заслуженно признаны победителем этих престижнейших соревнований», — говорится в телеграмме.

Российский лидер выразил уверенность, что впереди у Тасоева будут новые успехи и достижения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Международная федерация дзюдо приняла решение о присуждении золотой медали чемпионата мира российскому спортсмену Иналу Тасоеву.

Соответствующее решение было принято после рассмотрения спорной ситуации, которая возникла в финальном бою ЧМ в весовой категории свыше 100 кг, прошедшем 13 мая в катарской Дохе, в результате которой Тасоев уступил представителю Франции Тедди Ринеру.

Тогда российский спортсмен в контратаке применил приём, приведший к падению соперника. Однако судьи не увидели в действиях Тасоева техники дзюдо и не поставили ему никакой оценки.