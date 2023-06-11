Рим, 11 июня, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Вопрос о вступлении Украины в НАТО будет решаться после окончания вооружённого конфликта. Такое заявление сделал глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете la Repubblica.

Михаил Маркив/РИА Новости

Он высказал мнение о том, что необходимо дождаться окончания конфликта на Украине, при этом на саммите НАТО в Вильнюсе планируется определить путь присоединения Украины к альянсу.

«Между тем мы идём к постоянному совету НАТО — Украина. Это важный шаг, поскольку он вовлекает Киев в международные решения», — приводит издание слова министра.

Отмечается, что 11 июня Таяни отправляется в США.

«Мой визит станет поводом подтвердить узы трансатлантической солидарности с США и общее видение относительно украинского кризиса», — заявил он, добавив, что надеется на то, что наступление ВСУ станет шагом к справедливому миру.

Он также отметил, что без безопасности Украины нет мира, есть поражение. На вопрос журналистов об оказании Италией помощи Киеву глава МИД заявил, что руководство страны «делает то, что необходимо». Он пояснил, что Италия не отправляет Киеву самолёты F-16 просто потому, что в стране их нет, по этой же причине руководство страны не может проводить лётную подготовку на данных самолётах. Таяни уточнил, что итальянский пакет помощи Украине включает в себя боеприпасы, военные материалы, пуленепробиваемые жилеты, обмундирование, кроме того, Италия содействует вступлению Украины в Евросоюз.

Как передавало ИА Регнум, бывший начальник главного штаба ВС Италии, экс-председатель военного комитета ЕС генерал Клаудио Грациано считает, что вооружённый конфликт на Украине продлится долго. По его словам, мир на Украине будет решаться на поле боя, а контрнаступление не означает, что оно приведёт к началу переговоров.

10 июня заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявила, что страны — члены НАТО пока не достигли консенсуса по вопросу о присоединении Украины к альянсу, эта задача должна быть отложена до окончания боевых действий, хотя на ближайшем саммите НАТО могут быть приняты «определённые решения», приближающие Киев к членству.

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Украина не сможет добиться членства в НАТО и ЕС. Он заявил, что Украину «кинули» с членством в НАТО, максимум, на что Украина можем рассчитывать, — это статус партнёра.

За две недели до начала СВО на Украине президент России Владимир Путин обсуждал проблему расширения НАТО с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Тогда глава государства назвал опасным вступление в альянс Грузии и Украины, а также размещение ракетных баз США в Польше и Румынии.