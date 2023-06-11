Деревня Лесколово, Ленинградская область, 11 июня, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Семь человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, получили медицинскую помощь после обрушения трибун цирка-шапито в деревне Лесколово Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации в Telegram-канале.

Прокуратура Ленинградской области/ТАСС Трибуна, обвалившаяся во время представления в цирке-шапито

Пострадавших обследовали в Токсовской больнице и оказали помощь. Среди них — девочка-подросток с травмой ног. Госпитализация никому не потребовалась, добавили в пресс-службе.

Сообщение об обрушении трибуны в передвижном цирке в Лесколово поступило в экстренные службы 10 июня в 18:35. Все зрители, около 120 человек, эвакуировались самостоятельно. Происшествие попало на видео.

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Как сообщало ИА Регнум, по факту обрушения трибун в цирке-шапито следственное управление СКР по Ленинградской области возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Директора цирка 1992 года рождения задержали, обстоятельства произошедшего устанавливаются.